Компанії Порошенка відреагували на 280-мільйонний штраф антимонопольників

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Підприємства з групи компаній Roshen називають безпідставним штраф Антимонопольного комітету у розмірі 283 мільйона гривень і пов'язують його з політичним переслідуванням п'ятого президента України Петра Порошенка.

Про це повідомляє пресслужба компанії "Інтерстарч Україна".

"АМКУ ухвалив рішення про застосування штрафних санкцій до "Інтерстарч Україна", "Дніпровський КПК" та "Інтеркорн" в розмірі 283 мільйони гривень … з порушенням процедури розгляду справи", – йдеться у спільній заяві.

Компанії обурені "безпідставними та необґрунтованими" висновками регулятора.

"Ми вважаємо, що дії АМКУ направлені виключно на політичне переслідування колишнього кінцевого бенефіціарного власника товариств, Порошенка Петра Олексійовича. Не випадково це рішення регулятора цілком співпадає у часі із новою політично мотивованою атакою правоохоронної системи на п’ятого президента України", – заявили компанії.

Виробники вказують, що АМКУ не дослідив взаємозамінність патоки крохмальної кукурудзяної із іншими видами патоки, виробленої з іншої сировини (наприклад, пшениці), та зосередив свою увагу лише на продукції товариств.

Також, за словами компаній з орбіти Roshen, "Дніпровський КПК" та "Інтеркорн" є переробниками сировини, які не здійснюють реалізацію патоки третім особам та жодним чином не впливають на формування цін.

Третя претензія до АМКУ полягає навмисному позбавленні компаній їхніх процесуальних прав, у тому числі можливості представити регулятору свою позицію у справі.

Нагадуємо:

Антимонопольний комітет оштрафував групу компаній, пов’язаних з народним депутатом Петром Порошенком, на загальну суму 283,63 мільйона гривень.

Економічна правда