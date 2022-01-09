Асоціація: у 2021 зібрали майже на 30% більше цукрових буряків

Укрцукор

У 2021 році в Україні аграрії зібрали 10,6 млн т цукрових буряків, що на 2,3 млн т (28,7%) більше, ніж у 2020 році (8,2 млн т).

Про це повідомляє асоціація Укрцукор.

Середня по Україні врожайність цукрових буряків склала 46,9 т/га, що на 6 т/га більше, ніж у 2020 році (40,9 т/га).

Найвищий показник врожайності на Львівщині — 55,6 т/га. Там додали, що за валовим виробництвом лідирують такі регіони: Вінниччина — 2,4 млн т, Хмельниччина — 1,5 млн т та Полтавщина — 1,07 млн т.

Нагадуємо:

Цукор-пісок входить до переліку продуктів, подорожчання яких мають заздалегідь декларувати суб'єкти господарювання

Раніше у асоціації заявляли, що виробництво цукру повністю покриє потреби внутрішнього ринку.