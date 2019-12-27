Кабмін передав "СЕТАМ" до Мін’юсту
П'ятниця, 27 грудня 2019, 13:43
Кабінет міністрів передав систему електронних торгів арештованим майном "СЕТАМ" зі сфери управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) в управління Міністерства юстиції.
Урядове розпорядження від 24 грудня №1367-р розміщено на урядовому порталі.
Як повідомлялося, "СЕТАМ" перебувала під управлінням міністерства до лютого цього року, доки уряд не перевів його під управління АРМА.
Економічна правда
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