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Кабмин передал "СЕТАМ" в Минюст

Пятница, 27 декабря 2019, 13:43
 

Кабинет министров передал систему электронных торгов арестованным имуществом "СЕТАМ" из сферы управления Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) в управление Министерства юстиции.

Соответствущее правительственное распоряжение от 24 декабря №1367-р размещено на правительственном портале.

Как сообщалось, "СЕТАМ" находилась под управлением министерства до февраля этого года, пока правительство не перевело его под управление АРМА.

Экономическая правда

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власть

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