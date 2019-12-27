Кабмин передал "СЕТАМ" в Минюст

Кабинет министров передал систему электронных торгов арестованным имуществом "СЕТАМ" из сферы управления Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) в управление Министерства юстиции.

Соответствущее правительственное распоряжение от 24 декабря №1367-р размещено на правительственном портале.

Как сообщалось, "СЕТАМ" находилась под управлением министерства до февраля этого года, пока правительство не перевело его под управление АРМА.

Экономическая правда