Ліки за "ковідну тисячу" зможе купувати ще одна категорія українців

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Мінсоцполітики спільно з Мінцифри працюють над розширенням програми "єПідтримка", щоб дозволити вакцинованим людям із інвалідністю першої групи витратити тисячу гривень допомоги від держави на ліки.

Про це йшлося під час селекторної наради в Офісі президента.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля Мінсоцполітики спільно з Мінцифри працюють над можливістю розширення програми "єПідтримка" й на інші групи населення.

"Так, розглядається можливість дозволити використання цих коштів на ліки для осіб з інвалідністю першої групи, незалежно від віку", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Із понеділка вакциновані громадяни віком від 60 років зможуть використати 1000 гривень за програмою єПідтримка на купівлю ліків, у тому числі онлайн.

19 січня Кабінет міністрів розширив дію програми "єПідтримка", вирішивши, що українці старше 60 років із 24 січня зможуть витратити "ковідну тисячу" на придбання ліків.

Заступник міністра економіки Олександр Грибан повідомив, що чверть із 3,5 мільйона вакцинованих українців віком старше 60 років подала заявки на отримання тисячі гривень в рамках програми "єПідтримка".

Він підкреслив, що за кошти програми можгна буде придбати в аптеках виключно лікарські засоби. Не можна купувати засоби з недоведеною ефективністю, біологічно активні добавки чи медичні прилади.

Економічна правда