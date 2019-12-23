За зниження ставки до 13,5% голосували лише 4 з 10 членів комітету НБУ

На засіданні Комітету з монетарної політики Національного банку 6 членів комітету голосували за зниження облікової ставки до 14%, і 4 за більш рішуче зниження до 13,5%, яке врешті і було прийнято.



Про це повідомляє офіційний сайт НБУ.



У НБУ наголошують, що позиції членів КМП щодо розміру зниження облікової ставки розділилися.



На думку тих, хто голосував за зниження ставки до 14%, таке зниження могло би не лише дати змогу підтримати економічне зростання, а й посприяло би зниженню вартості боргових запозичень у гривні.

Водночас ці члени КМП наголосили на збереженні фундаментального тиску на інфляцію з боку зростаючого споживчого попиту та витрат на оплату праці.

Ще одним ризиком, на який звертали увагу під час засідання комітету, є зростання світових цін на окремі продовольчі товари. Це в підсумку може завадити поліпшенню інфляційних очікувань.

Окремі члени КМП наголосили на можливому посиленні загроз для макрофінансової стабільності внаслідок результатів судових процесів та посилення тиску на Національний банк.

Також, незважаючи на значний прогрес у переговорному процесі з Міжнародним валютним фондом, зокрема, досягненні домовленостей на рівні експертів щодо нової програми, зберігається невизначеність щодо швидкості реалізації передбачених реформ.

Чотири члени КМП виступили за більш рішуче зниження облікової ставки о 13,5%.

Вони підкреслили необхідність агресивнішої реакції на зниження інфляційного тиску та тривале зміцнення гривні.

На їх думку, таке рішення також виправдане, оскільки швидше пом’якшення монетарної політики упередить ризики зниження інфляції нижче меж цільового діапазону.

Комітет з монетарної політики (КМП) є консультативним внутрішнім органом Національного банку, створеним з метою обміну інформацією та поглядами щодо формулювання й реалізації монетарної політики для забезпечення цінової стабільності. До складу КМП входить Голова НБУ, інші члени Правління НБУ, а також директори департаментів монетарної політики та економічного аналізу, відкритих ринків, фінансової стабільності, статистики та звітності. Засідання КМП відбуваються напередодні засідань Правління НБУ з питань монетарної політики. Рішення з монетарної політики приймаються Правлінням НБУ.

Нагадуємо:

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 13,5% річних із 13 грудня 2019 року.

Також нещодавно Національний банк звинуватив окремих членів Ради НБУ у політичній умотивованості, а голова Ради НБУ Богдан Данилишин у відповідь заявив, що критика Ради є спробою відволікти увагу громадськості від фактів корупції в НБУ.

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Економічна правда