Топпосадовці НБУ очікують подальшого зростання ставки у 2022 році

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Топпосадовці Національного банку вважають, що для приведення інфляції до цілі у 5% наступного року з високою ймовірністю доведеться посилювати монетарну політику.

Про це повідомила пресслужба Нацбанку.

Під час останнього засідання, 7 з 10 членів Комітету з монетарної політики (КМП) регулятора висловилися за підвищення облікової ставки до 9% у грудні. З цих семи, двоє членів вагалися між підвищенням ставки на 0,5 в.п. та 1 в.п. до 9,5%.

Вагання одного з членів комітету були зумовлені, тим, що світові ціни на енергоносії залишатимуться високими ще тривалий час. Також, за його словами, не виключено, що наступний урожай буде меншим за рекордний цьогорічний, що може негативно вплинути у другому півріччі 2022 року.

Водночас він зауважив слабкість відновлення економіки після кризи, а відтак надто агресивне посилення монетарної політики може спровокувати рецесійні процеси в економіці.

Суттєве підвищення облікової ставки розглядав ще один, третій член комітету, але теж обрав варіант з кроком у 0,5 в. п.

Кілька учасників дискусії зауважили, що в умовах слабкості монетарної трансмісії за процентним каналом та суттєвого девальваційного тиску, рішення НБУ щодо облікової ставки мають спрямовуватися передусім на поліпшення інфляційних очікувань.

Таким рішенням є підвищення ставки на 0,5 в. п., що збігається з очікуваннями ринку. Натомість більший крок може бути сприйнятий як запізнілий екстрений захід (emergency hike) в умовах військової ескалації та посиленого карантину.

Водночас троє з десяти членів КМП висловилися за підвищення облікової ставки до 9,5% у грудні. Вони зійшлися на тому, що зволікання з більш рішучим посиленням монетарної політики становить загрозу для повернення інфляції в цільовий діапазон у 2022 році.

Під час обговорення прогнозної траєкторії облікової ставки всі члени КМП погодилися, що приведення інфляції до цілі 5% у 2022 році з високою ймовірністю потребуватиме подальшого посилення монетарних умов.

Більшість членів КМП висловилися за подальше підвищення облікової ставки на найближчих засіданнях Правління НБУ з питань монетарної політики.

Кілька учасників дискусії також наголосили на необхідності швидшого застосування додаткових заходів, спрямованих на підсилення трансмісії попередніх підвищень облікової ставки, зокрема шляхом регулювання ліквідності в банківській системі.

Нагадуємо:

Національний банк ухвалив рішення підняти облікову ставки на 0,5% до 9% та назвав основні ризики для економіки України.

Інфляція суттєво прискорилась та наблизилась до нижньої межі цільового діапазону 5%+/-1 в.п., у листопаді споживчі ціни зросли на 3,8% у річному вимірі, у місячному на 1,3% - такий приріст був вищим, ніж очікував Нацбанк.

Економічна правда