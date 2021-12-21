НБУ зафіксував небезпечну концентрацію непрофільних активів у чотирьох банках
Концентрація непрофільних активів в окремих банках є загрозливою, що для деяких із них створює ризик порушення нормативів.
Про це йдеться у звіті про фінансову стабільність Національного банку.
"Сім банків концентрують дві третини всього майна. Для деяких це створює ризик порушення нормативних вимог. У чотирьох банків обсяг непрофільних активів перевищує основний капітал.
Банки, що затягують продаж непрофільних активів, стоять перед низкою проблем. Їхня рентабельність нижча, а значить, їм важче самостійно генерувати капітал, підтримувати свою платоспроможність та нарощувати обсяги кредитування. Крім того, наявність значної концентрації непрофільних активів погіршує ліквідність банків", – йдеться в документі.
НБУ зазначив, що з початку 2021 року загальний обсяг непрофільних активів знизився лише на 2,5 млрд грн. Станом на кінець жовтня 2021 року загальна сума непрофільних активів становила 17,3 млрд грн.
Економічна правда
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