За снижение ставки до 13,5% голосовали только 4 из 10 членов комитета НБУ

На заседании Комитета по монетарной политике (КМП) Национального банка 6 членов комитета голосовали за снижение учетной ставки до 14%, и 4 за более решительное снижение до 13,5%.

Об этом сообщает официальный сайт НБУ.

В НБУ отмечают, что позиции членов КМП по размеру снижения учетной ставки разделились.

По мнению шести членов Комитета, которые голосовали за снижение ставки до 14%, такое снижение могло бы не только дать возможность поддержать экономический рост, но и способствовало бы снижению стоимости долговых заимствований в гривне.

В то же время эти члены КМП отметили сохранении фундаментального давления на инфляцию со стороны растущего потребительского спроса и расходов на оплату труда.

Еще одним риском, на который обращали внимание во время заседания комитета, является рост мировых цен на отдельные продовольственные товары.

Это в итоге может помешать улучшению инфляционных ожиданий.

Отдельные члены КМП отметили возможное усилении угроз для макрофинансовой стабильности вследствие результатов судебных процессов и усиление давления на Национальный банк.

Также, несмотря на значительный прогресс в переговорном процессе с Международным валютным фондом, в частности, достижении договоренностей на уровне экспертов по новой программе, сохраняется неопределенность относительно скорости реализации предусмотренных реформ.

Четыре члена КМП выступили за более решительно снижение учетной ставки в 13,5%.

Они подчеркнули необходимость агрессивной реакции на снижение инфляционного давления и длительное укрепление гривны.

По их мнению, такое решение также оправдано, так как скорее смягчения монетарной политики предотвратит риски снижения инфляции ниже границ целевого диапазона.

Комитет по монетарной политике (КМП) является консультативным внутренним органом Национального банка , созданным с целью обмена информацией и взглядами относительно формулировки и реализации монетарной политики для обеспечения ценовой стабильности. В состав КМП входит Глава НБУ, другие члены Правления НБУ, а также директора департаментов монетарной политики и экономического анализа, открытых рынков, финансовой стабильности, статистики и отчетности. Заседание КМП происходят накануне заседаний Правления НБУ по вопросам монетарной политики. Решение по монетарной политике принимаются Правлением НБУ.

Напомним:

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 13,5% годовых с 13 декабря 2019 года.

Также Национальный банк обвинил отдельных членов Совета НБУ в политической мотивированности, а председатель Совета НБУ Богдан Данилишин в ответ заявил, что критика Совета является попыткой отвлечь внимание общественности от фактов коррупции в НБУ.



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Экономическая правда