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Смолій звинуватив Раду НБУ у політиці, у відповідь Данилишин нагадав йому про кримінал

Четвер, 19 грудня 2019, 14:57
 

Національний банк звинуватив окремих членів Ради НБУ у політичній умотивованості, а голова Ради НБУ Богдан Данилишин у відповідь заявив, що критика Ради є спробою відволікти увагу громадськості від фактів корупції в НБУ.

Про це повідомила прес-служба центробанку та Facebook голови Ради НБУ Данилишина.

"Непослідовність Ради НБУ в стратегічних документах і рішеннях, які вона ухвалює на тлі відсутності єдності у колегіальному органі, викликає чимало запитань. 

Чому висновки, які фігурують у рішеннях Ради НБУ, не відповідають стратегічним пріоритетам, які та сама Рада встановлює для НБУ?

Чому частина Ради НБУ наполегливо "проштовхує" в рішення колегіального органу оціночні судження замість обговорення їх під час професійних економічних дискусій? 

Чому Рада НБУ ігнорує довгостроковий ефект, який політика НБУ має на економіку, і фокусується на короткострокових наслідки всупереч економічній логіці?

Я бачу лише одну відповідь на всі три запитання - політична вмотивованість окремих членів Ради НБУ", - запитав Смолій, коментуючи рішення Ради НБУ від 17 грудня .

Глава Ради Богдан Данилишин у відповідь заявив у Facebook, що публічна активність правління Нацбанку, яка призводить до дискредитації Ради НБУ є спробою відволікти громадськість від фактів корупції в НБУ, якими займаються правоохоронні органи.

"... Аномальна публічна активність правління щодо дискредитації Ради НБУ, яку ви наразі спостерігаєте, – це не просто погані відносини "між Смолієм і Данилишиним", чи боротьба за те, щоб Рада НБУ врешті-решт стала впливати на стратегічні аспекти роботи НБУ, як це і передбачено законом.

Це спроба дискредитувати голову Ради НБУ та наших окремих членів до того, як інформація про причетність окремих членів правління НБУ до можливих фактів корупції, зокрема - політичної, стане публічною", - написав він.

Данилишин зазначив, що меншість членів у Раді, які підтримують позицію правління НБУ та оприлюднили написані "під копірку" окремі думки, які з'явилися на сайті НБУ раніше, ніж рішення Ради НБУ, разом із головою правління НБУ є фігурантами низки кримінальних справ, які порушили правоохоронні органи, і спецрозслідування Верховної Ради.

Так, зокрема, член Ради Віктор Козюк є фігурантом спеціального розслідування Верховної Ради з питань законності його обрання на цю посаду у зв'язку з порушенням процедур обрання та можливих фактів фальсифікації.

Також Данилишин прокоментував звинувачення, щодо його можливих зв’язків з Ігорем Коломойським.

"Я відкидаю будь-які звинувачення на свою адресу як голови Ради НБУ у зв’язках з екс-власниками Приватбанку, як і звинувачення в тому, що більшість Ради НБУ діє не в інтересах держави.

Такі звинувачення з боку правління є абсурдними, але їх мотиви мені зрозумілі – приховати свою відповідальність за дії Правління НБУ до націоналізації державою Приватбанку та сприяння (наглядові функції) доведення до того стану, в якому опинився Приватбанк наприкінці 2016 року", - підкреслив він.

Нагадуємо:

18 грудня Яков Смолій, заявив, що більшість членів Ради Національного банку продукують негативну оцінку політиці НБУ, що є сюрпризом для іншої частини Ради і суперечить економічній логіці.

Також Смолій, порівняв тези, які продукує Рада НБУ на чолі з Богданом Данилишиним, із тезами мітингарів під будівлею НБУ.

"Яка дивна співзвучність із лозунгами мітингу під стінами НБУ, які лунають для дискредитації НБУ і наших реформ" – заявив очільник регулятора.

5 грудня Рада НБУ визнала діяльність правління Національного банку в частині формування та реалізації валютно-курсової політики в 2019 році неефективною та такою, що не відповідає викликам сучасного розвитку України.

17 грудня Рада НБУ схвалила План проведення внутрішнього аудиту в структурних підрозділах НБУ.

Крім того, Рада розглянула питання "Про аналіз впливу грошово-кредитної політики на стан соціально-економічного розвитку України".

У заяві Ради йдеться: "... правління Національного банку, проводячи жорстку монетарну політику, в 2019 році не забезпечила, в межах своїх повноважень, підтримку стійких темпів економічного зростання і відновлення кредитування економіки.

... грошово-кредитна політика, що реалізується Правлінням Національного банку, не мала стимулюючого впливу на соціально-економічний розвиток".

Економічна правда

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НБУ Смолій Данилишин

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