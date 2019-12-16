Три найголовніші зміни в законі про "приватний космос" від засновника Firefly
Засновник українського-американського космічного стартапу Firefly Максим Поляков назвав три головних нововведення в законі № 143-IX, який змінює державне регулювання космічної діяльності.
Про це він розповів в інтерв'ю ЕП.
"До цього моменту в Україні було заборонено збирати приватні ракети. Україна, напевно, була останньою країною, крім Північної Кореї, де приватним компаніям не можна було робити ракети. Їх можна робити навіть в Південній Кореї, Китаї, Саудівській Аравії і Росії", - говорить Поляков.
Підприємець називає три головних нововведення закону про приватний космос.
Перше - приватні компанії можуть офіційно будувати в Україні ракети.
Друге - приватним компаніям не потрібно отримувати дозволу на переговори і не потрібно реєструвати контракт, якщо вони не працюють за держпрограмою.
Третє - розділені повноваження по формуванню і реалізації космічної політики.
Раніше все це було підпорядковано Державному космічному агентству, тепер повноваження розділені між агентством і Мінекономіки.
Читайте детальніше: Максим Поляков, Firefly: Космічний бізнес — це бізнес політичний і йому потрібна державна підтримка
"Синку, ракетником ти не станеш": історія Максима Полякова та його космічного стартапу Firefly
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua