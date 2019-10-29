Зеленський підписав закон, який регулює космічну діяльність

Президент Володимир Зеленський підписав закон № 143-ІХ, яким змінив державне регулювання космічної діяльності.



Про це повідомляє прес-служба президента.

Документ передбачає, що суб’єктами космічної діяльності можуть бути підприємства, установи та організації будь-якої форми власності та організаційно-правової форми.

Закон також визначає основні засади космічної діяльності в Україні: державна підтримка комерціалізації космічної діяльності та залучення інвестицій у космічну галузь, відкриття космосу для громадян та юридичних осіб і можливість вільно досліджувати та використовувати космос.

Згідно із законом, суб’єкти приватної форми власності, які хочуть здійснювати космічну діяльність, повинні подати відповідному центральному органу виконавчої влади декларацію про провадження господарської діяльності.

Закон передбачає впровадження дозволів на певні види космічної діяльності. Таких, як зокрема: випробування та запуски ракет-носіїв, управління космічними апаратами на навколоземній орбіті або в космічному просторі.

Подавати заяву на одержання дозволу можна у паперовій або електронній формі на вибір заявника у порядку, встановленому законом "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.