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Укр / Рус

Три самых главных изменения в законе о "частном космосе" от основателя Firefly

Понедельник, 16 декабря 2019, 11:12

Основатель украинского-американского космического стартапа Firefly Максим Поляков рассказал три главных новшества в законе № 143-IX, который меняет государственное регулирование космической деятельности.

Об этом он рассказал в интервью ЭП.

"До этого момента в Украине было запрещено собирать частные ракеты. Украина, наверное, была последней страной, кроме Северной Кореи, где частным компаниям нельзя было делать ракеты. Их можно делать даже в Южной Корее, Китае, Саудовской Аравии и России", — говорит Поляков.

Предприниматель называет три главных новшества закона о частном космосе.

Первое — частные компании могут официально строить в Украине ракеты.

Второе — частным компаниям не нужно получать разрешения на переговоры и не нужно регистрировать контракт, если они не работают по госпрограмме.

Третье — разделены полномочия по формированию и реализации космической политики. Раньше все это было в ведении Государственного космического агентства, теперь полномочия разделены между агентством и Минэкономики.

Читайте детальнее: Максим Поляков, Firefly: Космический бизнес — это бизнес политический и ему нужна господдержка

"Сынок, ракетчиком ты не станешь": история Максима Полякова и его космического стартапа Firefly

Экономическая правда

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космическая отрасль космос

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