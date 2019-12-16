Три самых главных изменения в законе о "частном космосе" от основателя Firefly
Основатель украинского-американского космического стартапа Firefly Максим Поляков рассказал три главных новшества в законе № 143-IX, который меняет государственное регулирование космической деятельности.
Об этом он рассказал в интервью ЭП.
"До этого момента в Украине было запрещено собирать частные ракеты. Украина, наверное, была последней страной, кроме Северной Кореи, где частным компаниям нельзя было делать ракеты. Их можно делать даже в Южной Корее, Китае, Саудовской Аравии и России", — говорит Поляков.
Предприниматель называет три главных новшества закона о частном космосе.
Первое — частные компании могут официально строить в Украине ракеты.
Второе — частным компаниям не нужно получать разрешения на переговоры и не нужно регистрировать контракт, если они не работают по госпрограмме.
Третье — разделены полномочия по формированию и реализации космической политики. Раньше все это было в ведении Государственного космического агентства, теперь полномочия разделены между агентством и Минэкономики.
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"Сынок, ракетчиком ты не станешь": история Максима Полякова и его космического стартапа Firefly
Экономическая правда
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