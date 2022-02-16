Космічний туризм: Virgin Galactic продасть 1000 квитків по 450 тисяч доларів

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Virgin Galactic Річарда Бренсона оголосила про старт продажу квитків на космічні польоти - компанія продасть 1000 квитків.

Про це повідомляється на сайті Virgin Galactic.

Продаж квитків стартував з 16 лютого - Virgin Galactic продасть 1000 квитків по 450 тисяч доларів.

Аби забронювати квиток, треба заплатити депозит у 150 тисяч доларів, решту можна перерахувати перед польотом.

Сам політ стартує з космодрому "Америка" в Нью-Мексико.

"Астронавти кілька днів житимуть у готелі та готуватимуться до польоту. Політи триватиме 90 хвилин, а астронавти зможуть насолодитися кількома хвилинами невагомості", - кажуть у Virgin Galactic.

Повідомляється, що літак підніме космічний корабель у небо, потім корабель відокремиться і запустить ракетний двигун на 60 секунд - доки корабель не вийде за межі земної атмосфери.

Ті, хто цікавиться бронюванням космічних польотів, уже можуть подати заявку на сайті компанії.

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Економічна правда