Українець Поляков продає свою частку у Firefly Aerospace за один долар

Firefly Aerospace

Український підприємець Максим Поляков продає за 1 долар свою мажоритарну частку у ракетній компаній Firefly Aerospace через тиск регуляторів США.

Про це він повідомив у своєму Facebook.

"Я віддаю за 1 долар свою частку у 58% у Firefly Aerospace співзасновнику компанії своєму партнерові Тому (Маркусіку – ЕП). Шановний Комітете з іноземних інвестицій США, Повітряні сили США та ще 23 агентства США, які зрадили мене та засуджували мене за мої дії останні 15 місяців – сподіваюся, ви щасливі", – написав Поляков.

Раніше ЕП повідомляла, що Поляков погодився продати свою частку в ракетній компанії Firefly Aerospace під тиском уряду США - там посилаються на міркування національної безпеки.

Зокрема, представники уряду та аерокосмічної промисловості США висловили заперечення проти контролю Полякова над компанією через побоювання, що цінні технології можуть потрапити в Україну чи інші країни, які намагаються розробити ракетні програми.

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"Синку, ракетником ти не станеш": історія Максима Полякова та його космічного стартапу Firefly

Нагадаємо:

Firefly Aerospace (раніше - Firefly Space Systems) - приватне аерокосмічне підприємство, зі штаб-квартирою в Остіні (Техас, США), яке розробляє легкі ракети-носії для запуску вантажів у космос. У 2017 році компанію купив український підприємець Максим Поляков, він перезапустив її під новою назвою Firefly Aerospace.

Раніше українсько-американська приватна компанія Firefly Aerospace запустила космічну ракету Alpha. Однак після старту сталася нештатна ситуація, яка привела до втрати ракети і вантажу.

Повідомлялось, що американська компанія Firefly Aerospace, заснована українським інвестором Максом Поляковим, незабаром планує запуск другої ракети Alpha.

Економічна правда