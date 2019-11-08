Всі розділи
Укр / Рус

Шапран може стати членом Ради Нацбанку на півтора року

П'ятниця, 8 листопада 2019, 17:06

Головний експерт Ради НБУ Віталій Шапран може стати членом Ради Нацбанку на півтора року при максимальному терміні повноважень 7 років.

Про це йдеться у проєкті постанови №2400 "Про зміну у складі Ради Національного банку", який 7 листопада зареєстрував у Раді голова фінансовго комітету Данило Гетманцев.

Оскільки Віталій Шапран має замінити в Раді НБУ Тимофія Милованова, якого 7 липня 2016-го призначали на п'ять років, то термін його майбутніх повноважень в Раді Нацбанку завершиться через півтора року - 7 липня 2021 року.

"Призначити членом Ради НБУ Шапрана Віталія Сергійовича терміном до 7 липня 2021 року", - йдеться в проєкті постанови.

Нагадаємо:

Фінансовий комітет Верховної Ради рекомендує призначити членом Ради Нацбанку Віталія Шапрана.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

НБУ

powered by lun.ua
Матеріали за темою
У НБУ розповіли, які банки більше не будуть проходити стрес-тестування 8 листопада 2019, 16:53
У НБУ розповіли, скільки банків потребують докапіталізації 8 листопада 2019, 14:26
Ще один співробітник Нацбанку погорів на хабарі 7 листопада 2019, 19:09
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!