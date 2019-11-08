Головний експерт Ради НБУ Віталій Шапран може стати членом Ради Нацбанку на півтора року при максимальному терміні повноважень 7 років.

Про це йдеться у проєкті постанови №2400 "Про зміну у складі Ради Національного банку", який 7 листопада зареєстрував у Раді голова фінансовго комітету Данило Гетманцев.

Оскільки Віталій Шапран має замінити в Раді НБУ Тимофія Милованова, якого 7 липня 2016-го призначали на п'ять років, то термін його майбутніх повноважень в Раді Нацбанку завершиться через півтора року - 7 липня 2021 року.

"Призначити членом Ради НБУ Шапрана Віталія Сергійовича терміном до 7 липня 2021 року", - йдеться в проєкті постанови.

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