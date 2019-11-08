Главный эксперт Совета НБУ Виталий Шапран может стать членом Совета Нацбанка на полтора года при максимальном сроке полномочий 7 лет.

Об этом говорится в проекте постановления №2400 "Об изменении в составе Совета Национального банка", который 7 ноября зарегистрировал в Раде глава финансовго комитета Даниил Гетманцев.

Поскольку Виталий Шапран должен заменить в Совете НБУ Тимофея Милованова, которого 7 июля 2016-го назначали на пять лет, то срок его будущих полномочий в Совете Нацбанка завершится через полтора года - 7 июля 2021 года.

"Назначить членом Совета НБУ Шапрана Виталия Сергеевича сроком до 7 июля 2021 года", - говорится в проект постановления.

Напомним:

Финансовый комитет Верховной Рады рекомендует назначить членом Совета Нацбанка Виталия Шапрана.