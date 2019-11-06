Фінансовий комітет рекомендує призначити Шапрана членом Ради Нацбанку

Фінансовий комітет Верховної Ради рекомендує призначити членом Ради Нацбанку Віталія Шапрана.

Про це повідомляє Finclub.

Зазначається, що таке рішення комітет прийняв на засіданні у середу, Шапран у рейтинговому голосуванні набрав 17 голосів.

Зараз Шапран є головним експертом Ради НБУ.

На другому місці - ексміністр фінансів Віктор Пинзеник, який набрав 10 голосів.

Відповідний проект постанови про призначення нового члена Ради НБУ комітет винесе на голосування парламенту.

Віталій Шапран є членом виконкому "Українського товариства фінансових аналітиків". Закінчив Київський національний економічний університет, має дві фінансово-економічних освіти за спеціальністю "фінанси і банківська справа".

З січня 2007 року - заступник директора, головний фінансовий аналітик рейтингового агентства "Експерт-Рейтинг". З 2013 року радник директора РА.

З жовтня 2010 очолив рейтинговий комітет Української асоціації по захисту інвесторів кредиторів і страхувальників.

У липні 2014 року його переобрали до складу громадської ради при НКЦПФР, де очолив комітет з відкритості фондового ринку.

Також на початку 2015 року увійшов до складу однієї з робочих груп експертній раді Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Нагадаємо:

Верховна Рада звільнила Тимофія Милованова з посади члена Ради Національного банку України у зв'язку з його призначенням у Кабінет міністрів.