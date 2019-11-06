Зеленський: завод побудував один танк для ЗСУ з 2009 року

Президент Володимир Зеленський під час візиту у Харків розкритикував керівництво оборонних державних підприємств, та попросив Гончарука зібрати уряд.

Про це він заявив на брифінгу для преси під час візиту у Харків.

"Були на авіаційному заводі, на легендарному заводі ім.Малишева. Я в шоці .. нам сказав директор заводу, що з 2009 року ми з вами побудували один танк для ЗСУ. А статистика така, що з радянських часів було 900 танків на рік. Що відбувається з нашими підприємствами?", - запитав Зеленський.

Президент також відзначив заробітну платню і умови для працівників заводу.



"Потім ми побачили людей, заборгованість страшна, до 4 років, дуже низька заробітна платня. Наприклад, на авіаційному заводі 3,5 тисячі гривень.

Як людина може в цілому називатися людиною за таких умов?

..Мені сказали, що взимку люди працювали в приміщенні де була температура 0 градусів.



Я перейду на таку мову.. але ми як до скоту до людей відносимось, а потім хочемо щоб вони поважали владу, Україну, нікуди не виїзджали, щоб у нас працювали підприємства", - наголосив Зеленський.



Зеленський також звернувся до прем’єр-міністра Олексія Гончарука щодо вирішення ситуації з оборонними підприємствами Харкова.



"Обов’язково аби прем’єр-міністр зібрав уряд, щоб були всі представники правоохоронних органів.

Чому ми для когось, для Таїланду робимо, а для України нічого ми не робимо.

Чому у нас є прекрасні літаки, прекрасні конструктори - тільки ми нічого не виготовляємо і нічого не літає", - резюмував президент.



Економічна правда