Зеленский: завод построил один танк для ЗСУ с 2009 года

Президент Владимир Зеленский во время визита в Харьков раскритиковал руководство оборонных государственных предприятий, и попросил Гончарука собрать правительство.

Об этом он заявил на брифинге для прессы во время визита в Харьков.

"Были на авиационном заводе, на легендарном заводе им. Малышева. Я в шоке .. нам сказал директор завода, что с 2009 года мы с вами построили один танк для ВСУ. А статистика такова, что с советских времен было 900 танков в год. Что происходит с нашими предприятиями?", - спросил Зеленский.

Президент также отметил заработную плату и условия для работников завода.

"Потом мы увидели людей, задолженность страшная, до 4 лет, очень низкая заработная плата. Например, на авиационном заводе 3,5 тысячи гривен. Как человек может в целом называться человеком в таких условиях?

..Мне сказали, что зимой люди работали в помещении, где была температура 0 градусов.Я перейду на такой язык .. но мы как к скоту к людям относимся, а потом хотим чтобы они уважали власть, Украину, никуда не выезжали, чтобы у нас работали предприятия", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский также обратился к премьер-министру Алексею Гончаруку по поводу решению ситуации с оборонными предприятиями Харькова.

"Обязательно чтобы премьер-министр собрал правительство, чтобы были все представители правоохранительных органов.

Почему мы для кого-то, для Таиланда делаем, а для Украины ничего мы не делаем.

Почему у нас есть прекрасные самолеты, прекрасные конструкторы - только мы ничего не производим и ничего не летает", - резюмировал президент.

Экономическая правда