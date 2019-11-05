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Приватбанк запустив сервіс поповнення проїзних у київському метро

Вівторок, 5 листопада 2019, 18:03

Приватбанк запустив новий сервіс поповнення транспортних карток KyivSmartCard і проїзних у столичному метро.

Про це повідомляє пресслужба банку.

За словами заступника керівника напрямку платежів і переказів Приватбанку Артема Феська, поповнити KyivSmartCard і проїзні тепер можна у всіх терміналах самообслуговування Приватбанку, встановлених у фоє станцій київського метрополітену.

Онлайн-сервіс поповнення транспортних карток і проїзних працює в мобільному Приват24, меню "Транспорт" –> "Київ".

"Для клієнтів, які не користуються KyivSmartCard, працює Telegram-бот і купівля разових QR-квитків у Приват24", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда

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Приватбанк метрополітен

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