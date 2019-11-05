Приватбанк запустил сервис пополнения проездных в киевском метро

Приватбанк запустил новый сервис пополнения транспортных карт KyivSmartCard и проездных в столичном метро.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

По словам заместителя руководителя направления платежей и переводов ПриватБанка Артема Фесько, пополнить KyivSmartCard и проездные теперь можно во всех терминалах самообслуживания ПриватБанка, установленных в фойе станций киевского метрополитена.

Онлайн-сервис пополнения транспортных карт и проездных работает в мобильном Приват24, меню "Транспорт" -> "Киев".

"Для клиентов, которые не пользуются KyivSmartCard, работает Telegram-бот и покупка разовых QR-билетов в Приват24", - говорится в сообщении.

Экономическая правда