Приватбанк запустил сервис пополнения проездных в киевском метро
Приватбанк запустил новый сервис пополнения транспортных карт KyivSmartCard и проездных в столичном метро.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
По словам заместителя руководителя направления платежей и переводов ПриватБанка Артема Фесько, пополнить KyivSmartCard и проездные теперь можно во всех терминалах самообслуживания ПриватБанка, установленных в фойе станций киевского метрополитена.
Онлайн-сервис пополнения транспортных карт и проездных работает в мобильном Приват24, меню "Транспорт" -> "Киев".
"Для клиентов, которые не пользуются KyivSmartCard, работает Telegram-бот и покупка разовых QR-билетов в Приват24", - говорится в сообщении.
Экономическая правда
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