З початку року банки закрили 304 відділення

За січень-вересень 2019 року загальна кількість структурних підрозділів банків в Україні скоротилась з 8509 до 8205.

Про це свідчать дані Національного банку.

Зазначається, що за дев'ять місяців Ощадбанк закрив 159 відділень, Промінвестбанк - 49, Приватбанк - 47, Універсалбанк - 12, Райффайзен Банк Аваль - 7.

При цьому ПУМБ з початку року відкрив 20 відділень, Акордбанк і Крісталбанк відкрили по 5 відділень кожен, Укрбудінвестбанк - 4.

У топ-3 банків за кількістю структурних підрозділів входить Ощадбанк, його мережа включає 2471 відділення, Приватбанк - 1 974 відділення і Райффайзен Банк Аваль - 496.

Нагадаємо:

Усі банки України повністю перейшли на використання міжнародного стандарту номера банківського рахунку (IBAN).

Економічна правда