Банк Ярославського просить дозволу купити Pinbank

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Банк "Кредит Дніпро" бізнесмена Олександра Ярославського направив НБУ пакет документів на купівлю Pinbank російського бізнесмена Євгенія Гінера.

Про це Національний банк повідомив у відповідь на запит Економічної правди.

"Національний банк України у грудні 2021 року отримав повідомлення та пакет документів про намір набуття АТ "Банк Кредит Дніпро" істотної участі у банку "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"", — йдеться у відповіді регулятора.

Там зазначають, що проводитимуть перевірку отриманих документів на відповідність вимогам НБУ, а також їх комплексність.

"Зважаючи на це, а також на той факт, що НБУ розглядає документи, подані для погодження набуття істотної участі, та приймає рішення протягом двох місяців з дня отримання повного пакета документів у визначеному порядку, називати конкретні терміни ухвалення рішення наразі завчасно", — додали у регуляторі.

Нагадуємо:

У 2020 році Олександр Ярославський придбав банк "Кредит Дніпро" в олігарха Віктора Пінчука. Наприкінці листопада 2021 року стало відомо, що Антимонопольний комітет погодив угоду з купівлі Pinbank банком "Кредит Дніпро".

Pinbank довгий час обслуговував бізнес-групу VS Energy, бенефіціарами якої є російські бізнесмени, зокрема власник московського ФК ЦСКА Євгеній Гінер. У 2014 році він заявляв, що після агресії Росії проти України "жити стало важче" – більшість активів бізнесмена зосереджувалися саме в Україні.

Детальніше про цю та інші угоди на українському банківському ринку читайте у публікації Економічної правди: Бум чи збіг: чому розпродаються українські банки