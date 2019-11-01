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Усі українські банки перейшли на використання IBAN - Нацбанк

П'ятниця, 1 листопада 2019, 16:17

Усі банки України повністю перейшли на використання міжнародного стандарту номера банківського рахунку (IBAN).

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Відтепер номери рахунків клієнтів банків в Україні міститимуть 29 символів та відповідатимуть вимогам стандарту IBAN, який використовується у Європі.

Завдяки скороченню кількості реквізитів використання цього міжнародного стандарту робить комфортнішим оформлення розрахункових документів", - йдеться у повідомленні.

Номер банківського рахунку за стандартом IBAN складатиметься з 29 символів:

  • коду України UA (2 літери);
  • контрольного розряду (2 цифри);
  • коду банку (6 цифр);
  • самого рахунку – довжина номера рахунка не є фіксованою (до 31 жовтня 2019 року — від 5 до 14 символів, з 1 листопада 2019 року — від 5 до 19 символів).

Таким чином, у новому стандарті банківських рахунків за номером рахунку можна буде визначити банк, у якому цей рахунок відкрито.

Нагадаємо:

Перехідний період, протягом якого відбувалося запровадження нового стандарту номера банківського рахунку, тривав з 5 серпня по 31 жовтня.

Водночас старими реквізитами дозволили користуватися до 12 січня 2020 року.

Економічна правда

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