Казахська Kaspi подала документи на купівлю банку в Україні

СЕО Kaspi.kz Міхеіл Ломтадзе getty images

Національний банк України отримав пакет документів від казахської компанії Kaspi.kz на купівлю 100% акцій "БТА Банк".

Про це повідомила пресслужба НБУ у відповіді на запит ЕП.

Документи від Kaspi.kz надійшли у грудні 2021 року, уточнили у регуляторі.

"Зі свого боку, Національний банк в межах процедур передбачених законом та Положенням про ліцензування, здійснює аналіз поданих документів на відповідність вимогам Національного банку та їх комплектність", — зазначили там.

Відповідно до законодавства, у НБУ є 2 місяці на ухвалення рішення щодо погодження чи непогодження угоди з дня отримання повного пакета документів. Водночас у регуляторі відмовилися повідомляти конкретні терміни, коли таке рішення може бути ухвалено.

Нагадуємо:

Казахська Kaspi.kz повідомила про придбання "БТА банку" 25 жовтня.

Kaspi — один з найбільших банків Казахстану та найдорожча казахська компанія, яка торгується на західних біржах. Успіху компанія досягла завдяки створенню так званого "суперзастосунку" — віртуальної екосистеми, яка поєднує інтернет-банкінг, систему з пошуку та купівлі квитків, сплати податків, отримання деяких державних послуг, маркетплейс.

У липні 2021 року стало відомо, що Kaspi виходить на український ринок. Компанія купила платіжний сервіс Portmone. Восени виявилося, що її плани передбачають купівлю "дочки" іншого казахстанського банку в Україні – БТА.

Детальніше про плани Kaspi в Україні та інші угоди на українському банківському ринку читайте у публікації Економічної правди: Бум чи збіг: чому розпродаються українські банки