С начала года банки закрыли 304 отделения
За январь-сентябрь 2019 года общее количество структурных подразделений банков в Украине сократилось с 8509 до 8205.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
Отмечается, что за девять месяцев Ощадбанк закрыл 159 отделений, Проминвестбанк - 49, Приватбанк - 47, Универсалбанк - 12 Райффайзен Банк Аваль - 7.
При этом ПУМБ с начала года открыл 20 отделений, Аккордбанк и Кристалбанк открыли по 5 отделений каждый, Укрстройинвестбанк - 4.
В топ-3 банков по количеству структурных подразделений входит Ощадбанк, его сеть включает 2471 отделение, Приватбанк - 1974 отделения и Райффайзен Банк Аваль - 496.
Напомним:
Все банки Украины полностью перешли на использование международного стандарта номера банковского счета (IBAN).
Экономическая правда
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