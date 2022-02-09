Європейські банки готуються до потенційних кібератак з Росії

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Європейський центральний банк перебуває у стані готовності через потенційну загрозу кібератак на європейські банки з Росії.

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на джерела.

Європейський центральний банк готує банки до можливої кібератаки, здійснбваної з боку Росії, на тлі зростання напруженості у відносинах з Україною, повідомили дві особи, обізнані з цим питанням.

Під час пандемії регулятор був зосереджений на звичайних шахрайствах, водночас, російська криза навколо України відвернула його увагу на кібератаки, зазначило одне із джерел.

Відзначається, що Європейський центробанк ставив банкам питання щодо їхнього захисту, а самі банки проводили кіберігри, щоб перевірити свою здатність відбивати атаки.

Тим часом Британський національний центр кібербезпеки закликав великі організації зміцнювати свою стійкість до кібербезпеки на тлі поглиблення напруженості навколо України.

Нагадаємо, в ніч на 14 січня хакери атакували сайти низки державних установ України, у тому числі МЗС. СБУ заявила, що витоку персональних даних внаслідок атаки не відбулося. Україна заявила, що за атакою стоїть Москва.

Європейська правда