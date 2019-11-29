У 2020 році "Укрзалізниця" планує придбати лише 2–3 "електрички"

"Укрзалізниця" планує в наступному році за рахунок кредитних коштів придбати 2-3 електропоїзди.

Про це повідомляє ЦТС.

Зокрема, в розділі фінансового плану УЗ, присвяченому капітальним інвестиціям, міститься пункт "Оновлення електропоїздів". Очікувана сума інвестицій – 985 млн грн.

У липні повідомлялося про плани ЄІБ профінансувати покупку 8 електропоїздів для Дніпропетровської та Запорізької областей в обсязі 110 млн євро.

Якщо взяти до уваги цю суму, то можна припустити, що вартість однієї нової електрички становить близько 13,75 млн євро або 360,25 млн грн.

Відповідно, запланованої суми кредиту в розмірі 985 млн грн може вистачити на закупівлю 2 або 3 електропоїздів, пише видання.

Нагадуємо:

Європейський інвестиційний банк за участю експертів з ЄС розробив технічну частину техніко-економічного обґрунтування пілотних проектів по соціально важливим залізничним перевезенням в Дніпропетровській і Запорізькій областях.

Згідно з документом, інвестиції в проект оцінюються приблизно в 149 млн євро.

При цьому, в суму 149 млн євро також входить введення на маршрутах областей електронного квитка та відповідних технічних засобів контролю.

В кінці листопада стало відомо, що Міністерство інфраструктури обговорює і з ЄБРР участь даної міжнародної фінансової інституції в оновленні рухомого складу для пасажирських приміських залізничних перевезень.