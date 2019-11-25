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МІУ хоче співпрацювати з ЄБРР в оновленні приміських електричок

Понеділок, 25 листопада 2019, 18:49

Міністерство інфраструктури обговорює з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) участь в оновленні рухомого складу для пасажирських приміських залізничних перевезень.

Про це стало відомо за підсумками зустрічі міністра інфраструктури Владислава Криклій з керуючим директором групи стійкої інфраструктури ЄБРР Нандіта Паршад, повідомляє ЦТС.

Крім питання участі ЄБРР в оновленні приміських поїздів, також обговорювалася співпраця в таких проектах як моделювання логістичної мережі "Укрпошти" та реконструкція польотної зони №2 аеропорту Бориспіль.

Про які саме заходи в рамках можливої реалізації проектів та обсяги інвестицій йде мова, в Міністерстві інфраструктури не уточнюють.

Раніше повідомлялося, що Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) за участю експертів з ЄС розробив технічну частину техніко-економічного обґрунтування пілотних проектів з оновлення рухомого складу для приміських ж/д перевезень в Дніпропетровській і Запорізькій областях.

Інвестиції в проект оцінюються приблизно в 149 млн євро. В рухомий склад для Дніпропетровської області планують вкласти 107 млн євро, для Запорізької - 42 млн євро.

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Економічна правда
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