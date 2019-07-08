УЗ планує запустити пілотний проект з оновлення приміських поїздів

АТ "Укрзалізниця" до кінця 2019 року планує запустити пілотний проект з оновлення приміського сектору у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Про це заявив голва правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов.

За його словами, УЗ уже має попередні домовленості з місцевими владами Запорізької, Дніпропетровської областей та Європейським інвестиційним банком.

Кравцов розповів, що близько 110 мільйонів доларів буде спрямовано на купівлю приміських поїздів для цих областей.

"Рівень дохідності від приміських поїздів на сьогодні є дуже низьким - 25-30% від операційних витрат на організацію перевезень.

Паралельно із цим, згідно з Програмою розвитку пасажирських перевезень в Україні, стратегією Мініфраструктури та європейськими директивами, партнерами Укрзалізниці з розвитку приміських перевезень повинні виступати органи місцевих влад. Лише така кооперація може стати поштовхом до оновлення приміських поїздів по всій Україні", - зазначив голова правління "Укрзалізниці".

Він додав, що УЗ уже третій рік реалізує програму з ремонту електричок. У 2019 році заплановано повністю відновити більше 100 поїздів.

Нагадаємо:

АО "Укрзалізниця" за підтримки київської влади готова повернути на свій баланс міську електричку, модернізувати її та інтегрувати в проект Kyiv City Express.

Рух міської електрички в Києві було відкрито в серпні 2009 року, з жовтня 2011 року запущено рух кільцевим маршрутом протяжністю 50,8 км.

Щодня електричка перевозить близько 50,5 тис. пасажирів.

Економічна правда