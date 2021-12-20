УЗ могла отримати 8 мільярдів збитку у 2021 році – голова ТСК

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Укрзалізниця без підвищення тарифів та курсових різниць могла би отримати 8 млрд грн збитку, у Раді просять не продовжувати контракт з головою УЗ Камишіним.

Про це голова Тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді Юлія Гришина розповіла у Facebook.

Вона повідомила, що 17 грудня комісія одноголосно ухвалила рішення звернутися до Кабінету міністрів з вимогою не продовжувати контракт з головою правління АТ "Укрзалізниця" Олександром Камишіним.

У понеділок, 20 грудня, відповідний лист з обґрунтуванням було направлено прем’єр-міністрові Денису Шмигалю.

У комісії таке рішення пояснюють невиконанням указів президента та планів уряду, а також затверджених показників фінансового плану на 2021 рік. Крім того, зазначила Гришина, не було виконано "жодного з 71 доручення проміжного Звіту ТСК та провалено реалізацію частини Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію з ЄС".

Зокрема, наразі УЗ очікує на прибуток у 250 млн грн за підсумками року. Натомість за фінпланом, затвердженим урядом, очікувався прибуток у 3,6 млрд грн.

У комісії заявляють, що від плану також відстає показник операційного прибутку, виконання капітальних інвестицій та продажу непрофільних активів.

Натомість компанія не підвищила заробітні плати працівникам з 1 жовтня на 10%, що "додало" 1,05 млрд грн до чистого прибутку. Також, продовжила Гришина, УЗ перенесла переоцінку основних засобів на 2022 рік, що "додало" 3 млрд грн у ІІ півріччі року.

На користь УЗ вплинула і позитивна курсова різниця, яка принесла додаткові 1,6 млрд грн до чистого прибутку. Без цих факторів УЗ показала би 8 млрд грн збитку за підсумками 2021 року, заявила голова комісії у ВРУ.

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Нагадуємо:

Виконуючий обов’язки голови правління Укрзалізниці Іван Юрик подав до наглядової ради заяву щодо його звільнення від цих обов’язків – заяву задовольнили, а його наступником став ексменеджер в холдингу SCM Ріната Ахметова Олександр Камишін.

Рада нацбезпеки виносила питання Укрзалізниці на своє засідання 30 липня. Зокрема, тоді було ініційоване введення тимчасового керівництва на підприємстві до обрання голови правління та формування повноцінних органів управління товариства через критичний стан підприємства.

За підсумками 10 місяців 2021 року "Укрзалізниця" отримала 113,5 млн грн чистого прибутку.

Укрзалізниця отримала 12 мільярдів збитку в 2020 році.

Економічна правда