Рахункова палата назвала причини 12 мільярдів збитків Укрзалізниці у 2020 році

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Рахункова палата назвала джерела 11,9 мільярда гривень збитків Укрзалізниці у 2020 році. Серед них невиконання планів перевезення, непрофільні активи, курсові різниці та обслуговування кредитів.

Про це йдеться у звіті Рахункової палати про результати аудиту ефективності використання і розпорядження об’єктами державної власності у сфері залізничного транспорту за 2019-2020 роки, повідомляє Марлін.

Аудитори визначили наступні джерела збитків Укрзалізниці у 2020 році:

11 млрд грн збитку компанії було утворено через невиконання планів доходів від вантажних перевезень; 7,6 млрд грн збитку через відсутність реалізації непрофільних активів; 5,5 млрд грн через збільшення курсових різниць; 3,4 млрд грн через відволікання коштів на непродуктивні витрати за обслуговування 23 укладених кредитів; 417 млн грн через здійснення витрат на сплату штрафних та фінансових санкцій на виконання рішень суду. Зниження обсягів перевезень Укрзалізниця частково пояснювала впливом пандемії COVID-19. Тоді як планування реалізації непрофільних активів на 7,6 млрд грн залежало від ефективності управління компанією.

При цьому Укрзалізниця витрачає сотні мільйонів гривень на гуртожитки і санаторії, не володіє документами на частину свого майна і земельних ділянок, які поступово стають об’єктами самовільного захоплення зі сторони приватних осіб.

За даними аудиторів, у 2019-2020 роках витрати Укрзалізниці на заклади оздоровчого та спортивно-культурного характеру становили 457 млн грн, а на утримання житлово-комунального господарства – 221,6 млн грн.

При цьому Укрзалізниця не володіє правовстановлюючими документами на 1070 об’єктів свого нерухомого майна – 110 житлових будинків, 61 квартиру, 14 гуртожитків тощо – та на 1306 земельних ділянок загальною площею 12 тис га.

"Відсутність державної реєстрації об’єктів нерухомості, що знаходяться на балансі Товариства, створює ризик втрати цього майна", - наголошують аудитори.

Рахункова палата не тільки застерігає про втрату майна, але й наводить приклади зайняття фізичними особами 321 га територій Укрзалізниці, з яких 423 земельні ділянки знаходяться в підпорядкуванні Одеської залізниці.

"На цих ділянках розташовуються житлові будинки, гаражі, посіви, готелі, кафе, городи, торговельні павільйони тощо", – зазначають у Рахунковій палаті.

Раніше Держаудитслужба виявила в Укрзалізниці фінансових порушень, зовнішніх та внутрішніх ризиків на загальну суму 61,4 млрд грн.

З серпня 2021 року Укрзалізницю очолює Олександр Камишин.

Економічна правда