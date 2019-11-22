Країни, що розвиваються, можуть підстьобнути світову економіку зниженням ставок – Bloomberg

Центральні банки країн, що розвиваються, все ще мають у своєму розпорядженні можливостІ для підтримки глобальної економіки, в той час як регулятори розвинених ринків відходять в сторону.

Про це пише Bloomberg.

Якщо члени Федеральної резервної системи і Європейського центробанку, мабуть, планують зберігати процентні ставки без змін, багато з їхніх колег в країнах, що розвиваються, мають можливість продовжити зниження вартості запозичень.

Це повинно допомогти світовій економіці, яка переживає уповільнення зростання до мінімальних за останнє десятиліття рівнів.

"У більшості випадків ринки, що розвиваються, зараз знаходяться в комфортному становищі і мають у своєму розпорядженні можливості для того, щоб протистояти уповільненню економіки за допомогою пом'якшення грошово-кредитної політики. Це пом'якшення грошово-кредитної політики, швидше за все, забезпечить підтримку економікам, що розвиваються, що також буде позитивно для розвинених країн", – написав в огляді глава по валютній стратегії Commerzbank AG у Франкфурті Ульріх Лейхтман.

Таку можливість підкреслили і оцінки економістів Morgan Stanley, які очікують, що темпи зростання в країнах, що розвиваються, в наступному році становитимуть 4,4%, що більш ніж в три рази перевищує прогноз для країн "Групи 10" в 1,3%.

Інвестори та економісти починають позитивніше оцінювати перспективи ринків, що розвиваються, з огляду на їх відносно ширший арсенал інструментів для запобігання економічного спаду в разі, якщо ситуація погіршиться.

Реальні процентні ставки також виглядають відносно здоровими на ринках, що розвиваються, в порівнянні з великим об'ємом паперів з негативною реальною прибутковістю в ключових розвинених країнах.