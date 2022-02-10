Тіньовий сектор в Україні сягає 31% ВВП за неповний 2021 рік

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Рівень тіньової економіки України скоротився на 1 в.п. до 31% ВВП за результатами трьох кварталів 2021 року.

Про це йдеться у звіті Міністерства економіки.

Скорочення "тіні" на 1% у річному вимірі Мінекономіки пояснює адаптацією бізнесу до непрогнозованих карантинних обмежень. При цьому скорочення може свідчити про створення нових схем тіньової діяльності.

Рівень тіньової діяльності скоротився в усіх секторах крім фінансової та страхової діяльності та будівництва. Причиною є зростання попиту на продукцію на внутрішньому ринку та сприятливі умови на зовнішніх.

Найсуттєвіше частка "тіні" скоротилася у сфері нерухомості – з 44% до 30% за рік, що серед іншого зумовило скорочення отриманих у секторі збитків та активізації споживання.

З тих же причин скоротився рівень тінізації у транспортній галузі (на 10 в.п. до 44%), у переробній промисловості (на 9 в.п. до 26%) та у добувній промисловості (на 8 в.п. до 31%).

Крім того, ослаблення карантину дозволило сфері торгівлі стати прозорішою на 7 в.п. І зменшити "тінь" до 19%.

У будівництві частка залишилася незмінною на рівні 28% через подорожчання сировини, необхідної для виконання робіт.

Дедалі більше тіньового ринку стало лише у фінансовій сфері – він збільшив частку на 3 в.п. до 30% внаслідок зростання збитків сектору на 442% у річному вимірі.

Відомство зазначає, що процеси детінізації економіки в Україні стримують низький рівень захисту прав власності та інтелектуальної власності, низький рівень ліквідності фондового ринку та захисту прав інвесторів поряд.

Крім того, детінізацію стримує недосконалість судової системи країни, високий рівень корупції та наявність тимчасово окупованих територій, непідконтрольних уряду.