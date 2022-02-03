Всі розділи
Укр / Рус

За останній рік у половини українців погіршилось матеріальне становище – опитування

Четвер, 3 лютого 2022, 12:55
 
getty images

52,8% опитаних українців кажуть, що за останній рік матеріальне становище їх родини погіршилося, у 38,5% - не змінилось, лише у 7,8% - покращилось.

Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова.

При цьому, 52,9% опитаних вважають, що президент та уряд не здатні знайти ефективні рішення для подолання економічних проблем.

Третина респондентів (32,6%) дотримуються думки, що президент і уряд частково ефективні у вирішенні економічних проблем.

Лише 8,4% опитаних вважають, що президент і уряд знаходять ефективні рішення для подолання економічних проблем.

Головними причинами економічних негараздів в Україні опитані найчастіше називають некомпетентність влади (37,2%) та високий рівень корупції (34,3%).

 

11,8% опитаних головною причиною економічних негараздів вважають війну на Сході України, а 5,9% - пандемію коронавірусу.

 

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 28 по 31 січня 2022 року методом САТІ (телефонне опитування). 

Опитали 1206 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,9% з імовірністю 0,95.

Дослідження проведене на замовлення Інтернет-видання "Обозреватель".

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

гроші Україна влада економіка опитування

powered by lun.ua
Матеріали за темою
За рік кількість боргів українців зросла майже на 30% 3 лютого 2022, 13:30
За рік продажі суперяхт у світі зросли на рекордні 77%: причини 2 лютого 2022, 16:15
Глава Мінфіну про підвищення зарплат лікарям: Коштів більш ніж достатньо 2 лютого 2022, 14:05
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті