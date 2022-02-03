За останній рік у половини українців погіршилось матеріальне становище – опитування

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52,8% опитаних українців кажуть, що за останній рік матеріальне становище їх родини погіршилося, у 38,5% - не змінилось, лише у 7,8% - покращилось.

Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова.

При цьому, 52,9% опитаних вважають, що президент та уряд не здатні знайти ефективні рішення для подолання економічних проблем.

Третина респондентів (32,6%) дотримуються думки, що президент і уряд частково ефективні у вирішенні економічних проблем.

Лише 8,4% опитаних вважають, що президент і уряд знаходять ефективні рішення для подолання економічних проблем.

Головними причинами економічних негараздів в Україні опитані найчастіше називають некомпетентність влади (37,2%) та високий рівень корупції (34,3%).

11,8% опитаних головною причиною економічних негараздів вважають війну на Сході України, а 5,9% - пандемію коронавірусу.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 28 по 31 січня 2022 року методом САТІ (телефонне опитування).

Опитали 1206 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,9% з імовірністю 0,95.

Дослідження проведене на замовлення Інтернет-видання "Обозреватель".

Економічна правда