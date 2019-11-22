Развивающиеся страны могут подстегнуть мировую экономику снижением ставок — Bloomberg

Центральные банки развивающихся стран все еще располагают возможностями для поддержки глобальной экономики, в то время как регуляторы развитых рынков отходят в сторону.

Об этом пишет Bloomberg.

Если члены Федеральной резервной системы и Европейского центробанка, по-видимому, планируют сохранять процентные ставки без изменений, многие из их коллег в развивающихся странах имеют возможность продолжить снижение стоимости заимствований.

Это должно помочь мировой экономике, которая переживает замедление роста до минимальных за последнее десятилетие уровней.

"В большинстве случаев развивающиеся рынки сейчас находятся в комфортном положении и располагают возможностями для того, чтобы противостоять замедлению экономики с помощью смягчения денежно-кредитной политики. Это смягчение денежно-кредитной политики, скорее всего, обеспечит поддержку развивающимся экономикам, что также будет позитивно для развитых стран", — написал в обзоре глава по валютной стратегии Commerzbank AG во Франкфурте Ульрих Лейхтман.

Такую возможность подчеркнули и оценки экономистов Morgan Stanley, которые ожидают, что темпы роста в развивающихся странах в следующем году составят 4,4%, что более чем в три раза превышает прогноз для стран "Группы 10" в 1,3%.

Инвесторы и экономисты начинают позитивнее оценивать перспективы развивающихся рынков, учитывая их относительно более обширный арсенал инструментов для предотвращения экономического спада в случае, если ситуация ухудшится.

Реальные процентные ставки также выглядят относительно здоровыми на развивающихся рынках по сравнению с большим объемом бумаг с отрицательной реальной доходностью в ключевых развитых странах.