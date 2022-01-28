Всі розділи
Укр / Рус

Україна витратить 5 мільярдів доларів на стабілізацію – Зеленський

П'ятниця, 28 січня 2022, 18:06
 
getty images

Для стабілізації української економіки знадобиться щонайменше 4-5 мільярдів доларів.

Про це президент Володимир Зеленський розповів у ході інтерв’ю іноземним ЗМІ.

Водночас Зеленський підкреслив, що, коли йдеться про підтримку країн-партнерів, питання полягає передусім у фінансових гарантіях та "правильних сигналах".

"Для стабілізації нашої економіки ми витратимо біля 4-5 млрд доларів – я на меншу цифру і не розраховую. Саме така сума нам буде потрібна", – заявив президент.

Він наголосив, що у питанні інвестицій або фінансових гарантій з боку тієї чи іншої держави йдеться не стільки про суму, скільки про впевненість цих країн в стійкості економіки України.

Серед країн, які вже висловили свою підтримку – країни Євросоюзу, що планують виділити Україні 1,2 млрд євро допомоги з огляду на можливу ескалацію з боку РФ. 

Також – Канада, що запропонувала 120 млн доларів кредиту, ведуться перемовини зі США, Францією.

Крім того, Зеленський заявив, що очікує "наближення тих чи інших траншів" в межах програми співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Дана Гордійчук, ЕП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Зеленський економіка

powered by lun.ua
Матеріали за темою
За бустерну дозу через "Дію" нарахують ще 500 гривень 24 січня 2022, 20:35
Торік перельоти Зеленського коштували платникам податків вдвічі більше, ніж у 2020 році  19 січня 2022, 15:21
Андрій Герус: Ахметов настільки крупний, що завеликий для України, або Україна замала для його бізнесу 14 січня 2022, 09:30
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті