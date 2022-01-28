Україна витратить 5 мільярдів доларів на стабілізацію – Зеленський

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Для стабілізації української економіки знадобиться щонайменше 4-5 мільярдів доларів.

Про це президент Володимир Зеленський розповів у ході інтерв’ю іноземним ЗМІ.

Водночас Зеленський підкреслив, що, коли йдеться про підтримку країн-партнерів, питання полягає передусім у фінансових гарантіях та "правильних сигналах".

"Для стабілізації нашої економіки ми витратимо біля 4-5 млрд доларів – я на меншу цифру і не розраховую. Саме така сума нам буде потрібна", – заявив президент.

Він наголосив, що у питанні інвестицій або фінансових гарантій з боку тієї чи іншої держави йдеться не стільки про суму, скільки про впевненість цих країн в стійкості економіки України.

Серед країн, які вже висловили свою підтримку – країни Євросоюзу, що планують виділити Україні 1,2 млрд євро допомоги з огляду на можливу ескалацію з боку РФ.

Також – Канада, що запропонувала 120 млн доларів кредиту, ведуться перемовини зі США, Францією.

Крім того, Зеленський заявив, що очікує "наближення тих чи інших траншів" в межах програми співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Дана Гордійчук, ЕП