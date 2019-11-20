МАУ доставлятиме лохину до ОАЕ

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" буде забезпечувати перевезення партій лохини з України до Об'єднаних Арабських Еміратів.

Про це пише ЦТС з посиланням на Еast fruit.

Повідомляється, що українське ягідне підприємство ТОВ "Нікдарія" (бренд iBerry) і одна з найбільших компаній-імпортерів свіжих фруктів з ОАЕ підписали угоду про регулярні авіапоставки української лохини в сезоні 2020 року.

Реалізація угоди стане можливою завдяки контракту між ТОВ "Нікдарія" і авіакомпанією МАУ, який був підписаний раніше.

Згідно з домовленістю, "Міжнародні авіалінії України" надали вітчизняному постачальнику ягід гарантію блоку вантажних місць з певним планом польотів на маршруті Київ-Дубай в літній навігації 2020 року.

Продукція буде поставляться в ОАЕ з національним брендування, символікою і чітким визначенням країни походження.

Як пише ЦТС, в кінці серпня з аеропорту Бориспіль вперше відправили в ОАЕ лохину під українською торговою маркою. Обсяг партії склав 140 кг. Доставку повітряним шляхом виконала авіакомпанія flydubai. "Наскільки нам відомо, це не перша відправка ягоди українського виробництва, але перша під українською торговою маркою.

До цього ягода відправлялася як Private Label", - пояснили ЦТС в компанії Formag Forwarding, що забезпечила транспортний супровід вантажу.