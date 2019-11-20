МАУ будет доставлять голубику в ОАЭ

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" будет обеспечивать перевозки партий голубики из Украины в Объединенные Арабские Эмираты.

Об этом пишет ЦТС со ссылкой на Еast fruit.

Сообщается, что украинское ягодное предприятие ООО "Никдария" (бренд iBerry) и одна из крупнейших компаний-импортеров свежих фруктов из ОАЭ подписали соглашение о регулярных авиапоставках украинской голубики в сезоне 2020 года.

Реализация соглашения станет возможной благодаря контракту между ООО "Никдария" и авиакомпанией МАУ, который был подписан ранее. Согласно договоренности, "Международные авиалинии Украины" предоставили отечественному поставщику ягод гарантию блока грузовых мест с определенным планом полетов на маршруте Киев-Дубай в летней навигации 2020 года.

Продукция будет поставляться в ОАЭ с национальным брендированием, символикой и четким определением страны происхождения.

Как пишет ЦТС, в конце августа из аэропорта Борисполь впервые отправили в ОАЭ голубику под украинской торговой маркой. Объем партии составил 140 кг. Доставку воздушным путем выполнила авиакомпания flydubai. "Насколько нам известно, это не первая отправка ягоды украинского производства, но первая под украинской торговой маркой.

До этого ягода отправлялась как Private Label", - пояснили ЦТС в компании Formag Forwarding, обеспечившей транспортное сопровождение груза.