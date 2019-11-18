У Нафтогазі прокоментували пропозицію Газпрому

Нафтогаз отримали факсом пропозицію від Газпрому, про продовження на рік діючого контракту або укладення нового договору про транзит газу.



Про це у Facebook повідомив Юрій Вітренко, виконавчий директор НАК Нафтогаз



"Нарешті отримали факсом пропозицію від Газпрому, про яку пишуть всі ЗМІ (включно зі змістом цієї пропозиції).

Уважно її вивчимо і надамо конструктивну відповідь найближчим часом.

Україна буде надійним партнером для Європи щодо транзиту газу у повній відповідності до європейських правил", - заявив Вітренко.



В попередній публікації Вітренко розмістив картинку, на якій зрозуміло, що на той час ніякого листа, про який вже встигли написати ЗМІ Нафтогаз ще не отримував.



Очільник Укрпошти Ігор Смілянський прокоментував пост "Я даже знаю хто за це відповідає", ймовірно вказуючи на Почту Росії.



Нагадаємо:

18 листопада "Газпром" направив "Нафтогазу" пропозицію про продовження на рік діючого контракту або укладення нового договору про транзит газу.

"Газпром" вважає, що необхідними умовами продовження діючого контракту або укладення нового договору є відмова обох сторін від всіх взаємних претензій в міжнародному арбітражі і припинення всіх судових розглядів.

У НАК Нафтогаз вважають, що найвірогідніше Газпром не підпише контракт щодо нового транзиту газу, але Україна та європейські партнери готові до цього і накопичили достатньо запасів газу у сховищах.

7 листопада Укртрансгаз модернізував газовимірювальну станції "Гребеники" на кордоні з Молдовою, відтепер станція готова до реверсного трансбалканського транспортування газу у випадку припинення транзиту з РФ.



5 листопада глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв відмовився "понять и простить" 22 мільярди доларів Газпрому

Перед цим президент Росії Володимир Путін закликав обнулити всі вимоги як зі сторони "Нафтогазу", так і з боку "Газпрому" у газовій суперечці.



Економічна правда