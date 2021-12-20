"Нафтогаз Трейдинг" пропонує на біржі газ за рекордною ціною – медіа

Компанія "Нафтогаз Трейдинг" на аукціоні 20 грудня на "Українській енергетичній біржі" пропонує до продажу ресурс грудня та ПСГ по 56 112 гривень за тисячу кубічних метрів.

Про це йдеться у біржовому бюлетені, повідомляє Expro.

Ціни на умовах післяоплати становлять 56 712 грн/тис куб м (грудень) та 56 892 грн/тис куб м (січень).

Разом з тим, пропозиції інших продавців коливаються у широкому діапазоні 44 400 – 59 500 грн/тис куб м.

Ціни на природний газ на короткостроковому ринку у першій половині понеділка також встановили рекорд – 49 617,65 грн/тис куб м (з ПДВ), новий історичний максимум. Загалом, було реалізовано 85 тис куб м газу з передачею протягом дня.

Основна причина різкого росту цін на газ в Україні – подальший ріст котирувань у Європі. Так, на початку понеділка ф’ючерсні ціни (ресурс січня) на нідерландському TTF досягли 148 євро/MWh або вище 1850 доларів/тис куб м.

Ріст цін на газ у Європі зумовлений обвалом поставок російського газу через "Ямал" - до 1,3 млн куб м на добу (20 грудня).

При переводі у гривні ціна газу у Європі становить близько 57 тис грн/тис куб м. Таким чином, газ в Україні торгується приблизно на 7 тис грн/тис куб м або на 17,5 євро/MWh нижче, ніж у Європі.