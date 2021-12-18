Нафтогазу скасували штраф за недопуск перевірки

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Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, скасувала свій же штраф у майже 1,2 мільйони за недопуск представників комісії до перевірок.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на відповідне рішення НКРЕКП від 17 грудня.

Агентство пише, що регулятор замінив штрафні санкції на застереження щодо недопущення у подальшому порушення ліцензійних вимог та законодавства. Крім того, НКРЕКП проведе позапланові перевірки Нафтогазу.

Нагадуємо:

Раніше Нацкомісія з питань енергетики наклав на "Нафтогаз" штраф за недопуск інспекторів до перевірки.