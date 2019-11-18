В Нафтогазе прокомментировали предложение Газпрома

Нафтогаз получили по факсу предложение от Газпрома о продлении на год действующего контракта или заключения нового договора о транзите газа.

Об этом в Facebook сообщил Юрий Витренко, исполнительный директор НАК Нафтогаз.

"Наконец получили по факсу предложение от Газпрома, о которой пишут все СМИ (включая содержание этого предложения).

Внимательно ее изучим и предоставим конструктивный ответ в ближайшее время.

Украина будет надежным партнером для Европы по транзиту газа в полном соответствии с европейскими правилами", - заявил Витренко.

В предыдущей публикации Витренко разместил картинку, на которой понятно, что на то время никакого письма, о котором уже успели написать СМИ Нафтогаз еще не получал.

Глава Укрпочты Игорь Смелянский прокомментировал пост "Я даже знаю кто за это отвечает", вероятно указывая на Почту России.



Напомним:



18 ноября, "Газпром" направил "Нафтогазу" предложение о продлении на год действующего контракта или заключения нового договора о транзите газа.

"Газпром" считает, что необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова заключить соглашение по транзиту газа с Украиной по сниженным ценам на 20-25%.

В НАК Нафтогаз считают, что скорее всего Газпром не подпишет контракт о новом транзите газа, но Украина и европейские партнеры готовы к этому и накопили достаточно запасов газа в хранилищах.

7 ноября Укртрансгаз модернизировал газоизмерительную станции (ГЗВ) "Гребеники" на границе с Молдовой, теперь станция готова к реверсной трансбалканской транспортировке газа в случае прекращения транзита с РФ.

5 ноября глава "Нафтогаза" Андрей Коболев отказался "понять и простить" 22 миллиарда долларов Газпрому.

Перед этим, 31 октября президент России Владимир Путин призвал обнулить все требования как со стороны "Нафтогаза", так и со стороны "Газпрома" в газовом споре



Экономическая правда