Компанія Коломойського оскаржує зняття арешту з акцій "Сбербанку"

Компанія ТОВ "Санаторій "Енергетик", пов'язана з Ігорем Коломойським та його партнерами подала апеляційну скаргу на рішення Госпсуду Києва, який задовольнив позов Сбербанку РФ про зняття арешту з акцій його української "дочки".

Про це повідомляє Finbalance з посиланням на дані судового реєстру.

Зазначається, що 12 листопада Північний апеляційний госпсуд відкрив апеляційне провадження за апеляційною скаргою ТОВ "Санаторій "Енергетик".

У вересні Апеляційний суд Києва на вимогу низки компаній (у т.ч. ТОВ "Санаторій "Енергетик"), пов'язаних з Ігорем Коломойським та його партнерами, наклав арешт на акції та нерухоме і рухоме майно українських "дочок" російських держбанків - Сбербанку, Промінвестбанку, ВТБ Банку.

Рішення було прийнято на підставі рішення Арбітражного суду Гааги, який задовольнив позов "приватівців" про стягнення з Росії близько 160 млн доларів за захоплені активи під час анексії Криму.

Нагадаємо:

10 жовтня Госпсуд Києва задовольнив позов Сбербанку Росії та зобов'язав "Райффайзен Банк Аваль" як депозитарну установу зняти арешт і заборони щдо акцій української "дочки" Сбербанку.

8 листопада заступник голови НБУ Катерина Рожкова повідомила, що потенційні інвестори не зверталися в Нацбанк з заявками про намір купити Сбербанк після зняття арешту з акцій.