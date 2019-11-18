Компанія Коломойського оскаржує зняття арешту з акцій "Сбербанку"
Компанія ТОВ "Санаторій "Енергетик", пов'язана з Ігорем Коломойським та його партнерами подала апеляційну скаргу на рішення Госпсуду Києва, який задовольнив позов Сбербанку РФ про зняття арешту з акцій його української "дочки".
Про це повідомляє Finbalance з посиланням на дані судового реєстру.
Зазначається, що 12 листопада Північний апеляційний госпсуд відкрив апеляційне провадження за апеляційною скаргою ТОВ "Санаторій "Енергетик".
У вересні Апеляційний суд Києва на вимогу низки компаній (у т.ч. ТОВ "Санаторій "Енергетик"), пов'язаних з Ігорем Коломойським та його партнерами, наклав арешт на акції та нерухоме і рухоме майно українських "дочок" російських держбанків - Сбербанку, Промінвестбанку, ВТБ Банку.
Рішення було прийнято на підставі рішення Арбітражного суду Гааги, який задовольнив позов "приватівців" про стягнення з Росії близько 160 млн доларів за захоплені активи під час анексії Криму.
Нагадаємо:
10 жовтня Госпсуд Києва задовольнив позов Сбербанку Росії та зобов'язав "Райффайзен Банк Аваль" як депозитарну установу зняти арешт і заборони щдо акцій української "дочки" Сбербанку.
8 листопада заступник голови НБУ Катерина Рожкова повідомила, що потенційні інвестори не зверталися в Нацбанк з заявками про намір купити Сбербанк після зняття арешту з акцій.
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