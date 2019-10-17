Суд зняв арешт акцій з "дочки" російського Сбербанку

Госпсуд Києва задовольнив позов Сбербанку Росії та зобов'язав "Райффайзен Банк Аваль" як депозитарну установу зняти арешт і заборони щдо акцій української "дочки" Сбербанку.

Про це повідомляє Finbalance з посиланням на ухвалу суду від 10 жовтня.

Суд прийняв доводи позивача, що Сбербанк Росії не є боржником по арбітражним рішенням, а акції Сбербанку України належать Сбербанку Росії, а не Російській Федерації.

У той же час він відхилив доводи, що кінцевим власником акцій Сбербанку Росії є РФ.

Нагадаємо:

Апеляційний суд Києва 5 вересня на вимогу низки компаній, пов’язаних з Ігорем Коломойським та його партнерами, наклав арешт на акції та нерухоме і рухоме майно українських "дочок" російських держбанків - Сбербанку, Промінвестбанку, ВТБ Банку.

Судовою ухвалою серед іншого було заборонено Райффайзен Банку Аваль здійснювати будь-які зміни прав на акції Сбербанку на рахунку в цінних паперах.

Це рішення суд прийняв на підставі рішення Арбітражного суду Гааги (Нідерланди) від 02.05.2018, яким було задоволено позов згаданих "приватівських" структур про стягнення 139 млн доларів (плюс 20 млн доларів відсотків) з Росії в особі Мін’юсту РФ як компенсації за нерухоме майно, експропрійоване в "приватівців" у Криму після його анексії Росією.