США висунули нові вимоги на 6 млн доларів у справі Коломойського та Боголюбова

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Мін’юст США вчетверте звернувся до суду щодо можливого виведення Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим коштів з "Приватбанку" з вимогами на 6 млн доларів.

Про це повідомляє Міністерство юстиції США.

Мін’юст подав цивільний позов до окружного суду південного округу Флориди щодо конфіскації суми у понад 6 млн доларів, отримані від продажу комерційної нерухомості в Далласі, штат Техас. Сполучені Штати вважають, що нерухомість утримувалася на кошти, незаконно виведені "ПриватБанку".

Цей позов є вже четвертим, що стосується виведення коштів з "Приватбанку" Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим.

Так, у серпні 2020 року США подали два позови в Південному окрузі Флориди щодо їхньої нерухомості у Далласі та Луїсвіллі (штат Кентуккі). У грудні 2020 року було подано третій позов щодо майна у Клівленді, штат Огайо.

У всіх чотирьох позовах Коломойського та Боголюбова звинувачують у розкраданні мільярдів доларів з "Приватбанку". А саме, що вони нібито отримували шахрайські позики з 2008 року і до націоналізації банку у 2016 році.

Мін’юст США стверджує, що ексакціонери банку відмивали частину доходів, отриманих злочинним шляхом, за допомогою безлічі підставних компаній, насамперед через кіпрське відділення ПриватБанку, перш ніж переводити кошти до Штатів.

Як стверджується в позовах, Мордехай Корф і Уріель Лабер, які були соратниками Коломойського і Боголюбова, створили мережу організацій під назвою "Оптіма" (або її варіацією), аби далі відмивати привласнені кошти.

На них було придбано нерухомості та бізнесу на сотні мільйонів доларів нерухомості та бізнесу по всій країні. Зокрема – бізнес-центри у Далласі (Stemmons Towers), Клівленді (55 Public Square), Луїсвіллі (PNC Plaza), а також офісний парк у Далласі (колишня штаб-квартира CompuCom).

У новому позові стверджується, що низка компаній Optima використовували прибутки від CompuCom Campus на утримання Stemmons Towers. У 2019 році Stemmons Towers було продано за спеціальним фінансовим контрактом, внаслідок якого понад 6 млн доларів відсотків та тіла боргу належить 87STE LLC.

США просять суд конфіскувати контракт, що включає право на отримання відповідних платежів та пов’язаного з ним договору купівлі-продажу.

Економічна правда