Екстрадицію Фірташа до США затягують його адвокати — глава МЗС Австрії

Процес екстрадиції українського бізнесмена Дмитра Фірташа до США не може бути розпочато через ініціативу його адвокатів щодо перегляду цього рішення.

Про це міністр європейських, інтеграційних і закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг заявив на спільній з главою МЗС України Вадимом Пристайко прес-конференції 14 листопада, передає "Інтерфакс-Україна".

"Питання з Фірташем не затягується австрійською стороною. Міністерство юстиції ухвалило відповідну постанову про екстрадицію, але Фіртвш і його адвокати відповідно затягують цей процес і наполягають на перегляді справи ", - сказав він.

За його словами, процес екстрадиції може початися тільки після винесення остаточного рішення судом.

Нагадаємо:

16 липня міністр юстиції Австрії Клеменс Яблонер дав дозвіл на екстрадицію Фірташа до США.

Водночас, адвокати олігарха подали клопотання про відновлення судового розгляду справи про екстрадицію. Фірташ залишиться в Австрії, доки суд не ухвалить рішення щодо цього клопотання.

Фірташа затримали в Австрії в березні 2014 року на запит американських слідчих, але випустили під заставу у 125 мільйонів євро і відтоді він оскаржував свою екстрадицію в США.

США звинувачує Фірташа у дачі хабара розміром 18,5 мільйонів доларів за ліцензію на розробку титанових родовищ у Індії поза конкурсом. Олігарху загрожує до 50 років тюрми і конфіскація всіх активів.

Він став відомим після появи скандальної компанії "Росукренерго" - газового посередника між Росією і Україною. Популярність Фірташу принесла також його війна з екс-прем'єркою Юлією Тимошенко.

Дізнатися більше:

"Битва за Вашингтон. Лобі Дмитра Фірташа"

Також про олігарха читайте в публікації ЕП: "50 років і конфіскація. Що загрожує Фірташу у разі екстрадиції до США"



"Хто є пан Фірташ?"