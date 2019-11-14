Экстрадицию Фирташа в США затягивают его адвокаты — глава МИД Австрии

Процесс экстрадиции украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США не может быть начат из-за инициативы его адвокатов о пересмотре этого решения.

Об этом министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил на совместной с главой МИД Украины Вадимом Пристайко пресс-конференции 14 ноября, передает "Интерфакс-Украина".

"Вопрос с Фирташем не затягивается австрийской стороной. Министерство юстиции приняло соответствующее постановление об экстрадиции, но Фиртвш и его адвокаты соответственно затягивают этот процесс и настаивают на пересмотре дела", - сказал он.

По его словам, процесс экстрадиции может начаться только после вынесения окончательного решения судом.

Напомним:

16 июля министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер дал разрешение на экстрадицию Фирташа в США.

В то же время, адвокаты олигарха подали ходатайство о возобновлении судебного рассмотрения дела об экстрадиции. Фирташ останется в Австрии, пока суд не примет решение по этому ходатайству.

Фирташа задержали в Австрии в марте 2014 году на запрос американских следователей, но выпустили под залог в 125 миллионов евро и с тех пор он оспаривает свою экстрадицию в США.

США обвиняет Фирташа в даче взятки в размере 18,5 миллионов долларов за лицензию на разработку титановых месторождений в Индии вне конкурса. Олигарху грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.

Фирташ стал известен после появления скандальной компании "Росукрэнерго" - газового посредника между Россией и Украиной. Известность ему принесла также его война с экс-премьером Юлией Тимошенко.

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"Кто такой господин Фирташ?"