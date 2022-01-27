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Фірташ закликав Україну відмовитися від прагнення до НАТО

Четвер, 27 січня 2022, 16:55
 
getty images

Олігарх Дмитро Фірташ закликав Україну відмовитись від шляху до членства в НАТО та оголосити нейтралітет, бо від цього "виграють усі".

Джерело: журналіст Сергій Лещенко з посиланням на статтю адвоката Фірташа Ленні Девіс у Medium, KyivPost

Пряма мова Фірташа: "Моє питання сьогодні таке: чому Україна має бути змушена обирати між Анти-Росією та членством у НАТО чи проросійською орієнтацією та Анти-НАТО? Чому ми не можемо бути нейтральними - "Швейцарією Євразії"? Це відповідало б історичному становищу України, що сягає корінням у середньовіччя, на торговому перехресті між Європою та Азією", - сказано у статті Фірташа.

Це моя точка зору щодо нинішньої кризи: Америка, Європа та Росія можуть отримати вигоду з нейтральної України як економічні та торгові партнери.

Я майже не сумніваюся, що говорю від імені багатьох українців, які хотіли б мати найкраще з обох світів — нейтралітет, торгівлю з усіма та добрі стосунки з усіма. І чому б ні? Це означало б більше робочих місць та процвітання для України. Нейтральна Україна не має розглядатися як загроза Америці, Європі чи Росії".

Деталі: Видання Kyiv Post повідомило, що Фірташ їм пропонував опублікувати таку саму статтю.

Видання відмовилося її публікувати, оскільки олігарх просуває "вимогу Путіна про те, щоб Україна була залишена Заходом".

Нагадаємо: НАТО у своїй письмовій відповіді Росії на її безпекові ультиматуми відмовилося зобов’язатися не приймати Україну в Альянс, як цього хотів Кремль. 

Українська правда

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Фірташ

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